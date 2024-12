Casertanews.it - Sanremo Giovani 2024: 2 cantanti casertane in corsa per la finale

La semidiaccende i riflettori su due talenti casertani: Vale Lp e Lil Jolie, pronte a sfidarsi per conquistare un posto nella finalissima di “Sarà”. L’attesa serata andrà in onda domani, 10 dicembre, in seconda serata su Rai 2, condotta da Alessandro Cattelan.