Sannio Top Wines 2025 le etichette sannite premiate dalle guide ai vini d’Italia e dai concorsi nazionali e internazionali

Tempo di lettura: 3 minutiL’appuntamento è per le ore 18 di giovedì prossimo, 12 dicembre, presso il Museo Arcos di Benevento dove è in programmaTop, presentazione delleaie daie intere la consegna del riconoscimento. L’iniziativa è promossa dalConsorzio Tutela, in collaborazione con la Provincia di Benevento,Europa, Rete Museale della Provincia di Benevento e Coldiretti Benevento.Un’annata ricca di riconoscimenti, quella che sta per chiudersi, con un totale di ben 331: 129 per Falanghina delDOC, 82 perDOC, 75 per Aglianico del Taburno DOCG e 45 per Benevento IGT.Numeri in forte crescita, quindi, per la viticoltura sannita che si conferma pilastro dell’economia locale e regionale, con dati rilevati anche nel XXII Rapporto Ismea-Qualivita che ha indicato la provincia sannita come uno dei poli più dinamici e strategici per le filiere agroalimentari DOP e IGP italiane.