Feedpress.me - Sangue sulle strade italiane: 4 vittime in Puglia, 2 morti e un ferito grave per un incidente sulla A1

Leggi su Feedpress.me

dove, solo nelle ultime ore, una serie di incidenti mortali ha già provocato 6, 4 delle quali in. Un 25enne e una 24enne sonoall’alba in uno schianto che si è verificato lungo la strada statale 7 nel territorio di Francavilla Fontana , in provincia di Brindisi. L’auto su cui viaggiavano, un’Audi A4, ha impattato contro il guard rail. Sul posto.