Calciomercato.it - Sampdoria, ufficiale l’esonero di Sottil: ecco la verità su Pirlo

E’ arrivato il comunicato del club che non lascia più dubbi. Nuova svolta, il mister è stato sollevato dal proprio incarico dai liguriLaha deciso di cambiare ancora. Dopodi Andreaè arrivato quello di Andrea, in seguito al pesante ko contro il Sassuolo:dilasu(LaPresse) – Calciomercato.it“L’U.C.comunica di aver sollevato Andreadall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Gianluca Cristaldi, Salvatore Gentile e Matteo Tomei – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club”.In queste ore si è tornati a parlare di un possibile ritorno dell’ex centrocampista di Milan e Juventus, ma non è l’unico in lizza.