Saldo IMU 2024 entro il 16 dicembre: scadenze, codici tributo e istruzioni F24

Anche quest’anno ci avviciniamo al termine per ilIMU, ultima scadenza, dopo l’acconto di giugno, per pareggiare i conti con l’annuale tassa sugli immobili. La data da considerare è lunedì 16, giorno ultimo per versare il conguaglio relativo all’intero. Non tutti i proprietari di case sono chiamati al pagamento IMU. Solo alcune categorie di immobili restano interessate dal. Inoltre esistono agevolazioni ed esenzioni anche per quest’anno. Ricordiamo poi che dallo scorso settembreè in vigore la nuova IMU semplificata, che chiede ai Comuni di mettersi in regola dal 2025, adeguando le aliquote a sole 128 fattispecie, anziché le oltre 250mila sopravvissute fino ad oggi. Leggi qui l’elenco completo delle 128 nuove aliquote IMU 2025 Un riepilogo in cui spieghiamo su cosa si paga l’Imposta, chi è chiamato a versarla e chi invece è esente,per ilIMU