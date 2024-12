Ilmessaggero.it - Russia, ora l'evacuazione dalla Siria: Mosca perde il suo hub e le basi sul Mediterraneo, piani per l?Africa in bilico

Leggi su Ilmessaggero.it

La perdita del controllo sullaè per Vladimir Putin un disastro geopolitico e strategico. Sia in epoca sovietica sia in quella contemporanea la famiglia al-Assad (dal 1971 il padre Hafiz.