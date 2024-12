Napolitoday.it - Rubano gli addobbi natalizi di un noto negozio in centro: le immagini finiscono sui social - VIDEO

Leggi su Napolitoday.it

Venerdì sera, in pienoa via Toledo, un gruppo di ragazzini incappucciati ha rubato - utilizzando una scala alta più di 3 metri - glidi un. Il gruppo - come si vede in undiffuso sui- nonostante la strada fosse ancora affollata di cittadini e.