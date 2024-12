Ilgiorno.it - Roma al tappeto, la Yuba spicca il volo

La Uyba passeggia a, consolida la quinta piazza e strizza l’occhiolino alla quarta posizione. Una Uyba ormai consapevole dei propri mezzi, sostenuta dal grande entusiasmo di tutto l’ambiente, superacon facilità grazie a una prova importante di squadra. Busto subito padrona del campo e capace di portarsi sul 9-4 con un attacco della Boldini e i punti dei suoi martelli Obossa e Kunzler. La Uyba continua a pigiare sull’acceleratore, vola via sull’19-9 con la Obossa e chiude sul 25-17. La storia non cambia nemmeno nel secondo parziale, con le farfalle capaci di salire sul 12-8 con una grande Van Avermaet (13 punti con 2 muri e 3 ace), di scappare sul 16-9 e, malgrado il tentativo di rimonta di(21-22), di concludere 25-20. E nel terzo set è sempre Busto a condurre le danze (6-2 con la Piva) e a vincere il parziale 25-23, con qualche patema finale, e la partita per 3-0.