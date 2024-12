Milanotoday.it - Roberto Piumini legge le sue storie di Natale

Leggi su Milanotoday.it

Mercoledì 11 dicembre lo scrittore per ragazzi presenta "Le altredel bambino di nome Gesù" in Università Cattolica dove si è laureato nel 1970 per il ciclo “Editoria a” con introduzione diCicala e brindisi per gli auguri natalizi. Ore 16,45, via Necchi 9, Milano, a cura.