Ritrovato relitto arcaico nelle acque del Ragusano, le immagini

PALERMO (ITALPRESS) – Unrisalente al VI-V secolo a.C., insieme a quattro ancore litiche e due in ferro, è statodi Santa Maria del Focallo, nel Comune di Ispica, nel. La scoperta è avvenuta nel corso di una campagna di scavi subi condotta dalla Soprintendenza del Mare della Regione Siciliana, in collaborazione con il dipartimento di Studi umanistici e del Patrimonio culturale dell’Università di Udine. Ilsi trovava a sei metri di profondità, sepolto da sabbia e massi. Lo scafo è stato costruito con la tecnica “su guscio”, caratterizzata dall’uso di tavole del fasciame collegate tramite incastri (tenoni e mortase), che conferivano alla struttura una funzione autoportante. A pochi metri dal naufragio sono stati individuati due nuclei di ancore: due in ferro del tipo a “T” rovesciata, probabilmente risalenti al VII secolo d.