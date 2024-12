Vanityfair.it - Rihanna è tutta uno strappo alla regola. E ai collant

Leggi su Vanityfair.it

L'abito con vistosi cut out Maison Margiela abbinato a un paio dibucati griffati Balenciaga: insomma, RiRi anche per andare al ristorante insieme al marito non si smentisce esibendo un look sopra le righe