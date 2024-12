‘Report’ si ferma a 84% di share il caso Boccia non traina gli ascolti tv

Sbircialanotizia.it - ‘Report’ si ferma a 8,4% di share, il caso Boccia non traina gli ascolti tv

Leggi su Sbircialanotizia.it

L'affaire al centro dell'appuntamento di ieri, trend costante per la trasmissione di Rai 3 Ilnon tira più come prima. Dopo il 14% diraggiunto dalla prima puntata di 'Report', in onda il 27 ottobre su Rai 3, i nuovi audio dell'affaire-Sangiuliano al centro dell'appuntamento di ieri, 8 dicembre, hanno totalizzato .