Quotidiano.net - Renzi: Restauro di Notre-Dame simbolo di ambizione, critica ai costi italiani per centro migranti

La cerimonia con cui la Francia ha riconsegnatoal mondo è stata secondo me bellissima". Lo scrive nella sua e-news Matteo, che tuttavia si rammarica del fatto che quel"costerà al contribuente francese meno di quanto costerà al contribuente italiano la costruzione delin Albania". "Costruire una cattedrale - osserva il leader di Iv - era una scelta coraggiosa e nobile: chi metteva la prima pietra non vedeva la fine. E ciò rendeva ancora più bello il senso di un gesto fatto per le generazioni successive: anche la politica dovrebbe fare così, ma troppo spesso si impantana sul giorno dopo giorno. Costruire una cattedrale significava scegliere progetti ambiziosi e non vivacchiare; significava trovare risorse per l'oggi e per il domani e non sperperare; significava tenere insieme il sogno e la concretezza e non chiacchierare.