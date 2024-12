Salernotoday.it - Reine Adelaide termina in anticipo il 2024 con i granata: lesione muscolare al bicipite femorale

Ildito in. La Salernitana, come temeva, lo ha perso per almeno un mese (previsione carica di ottimismo, ma l'assenza potrebbe essere più lunga) a causa di un infortunio. L'entità è stata verificata attraverso la risonanza magnetica.Il.