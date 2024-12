Milleunadonna.it - Regali di Natale e uomini in crisi: Luisa Ranieri e la frecciatina 'crudele' al marito Luca Zingaretti

Leggi su Milleunadonna.it

, tempo di. Senza voler generalizzare è risaputo che le donne siano più organizzate e abbiano più fantasia in tema di doni degli. Questo periodo dell'anno infatti non è semplice per moltissimi mariti e fidanzati che spesso si riducono all'ultimo momento per cercare qualcosa che faccia contente le loro.