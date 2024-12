Infobetting.com - RB Lipsia-Aston Villa (Champions League, 10-12-2024 ore 21:00 ): formazioni, quote, pronostici

Leggi su Infobetting.com

Sesto turno die l’di Emery è in piena lotta per un posto tra le prime 8 quando va a far visita al RB. La squadra di Rose ha trovato a Kiel una vittoria preziosa per riprendere il cammino anche in campionato dopo la bella vittoria di coppa contro l’Eintracht Francoforte. L’Europa quest’anno è un disastro: 5 sconfitte .InfoBetting: Scommesse Sportive e