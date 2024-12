Monzatoday.it - Ragazza accoltellata alla schiena al centro commerciale: gravissima 24enne

Leggi su Monzatoday.it

Unadi 24 anni è stata soccorsa in codice rosso, con una ferita da taglio, a Giussano. E' successo nel primo pomeriggio di lunedì 9 dicembre presso ildi via Prealpi. Non è noto se la giovane sia stata aggredita e ferita all'interno o all'esterno dell'area.