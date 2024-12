Palermotoday.it - Quando la manona di Pavarotti portò gli hooligans arancioni a Palermo: 35 anni fa il sorteggio dei mondiali '90

Leggi su Palermotoday.it

La sigla di Dribbling, To Be Number One (Summer 1990) di Giorgio Moroder - ovvero la versione internazionale di Notti magiche - una giovanissima Antonella Clerici che direttamente dal Palaeur di Roma, introduce l'approfondimento suldel mondiale di Italia 90, prima di passare la "palla".