Putin non vedrà Assad: Mosca tratta con i ribelli sulle basi russe

La decisione di concedere asilo politico a Bashar al-è stata presa direttamente dal presidente russo Vladimir, come ha confermato Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino. Tuttavia, un incontro trae il deposto presidente siriano non è in programma, secondo quanto riferito da Ria Novosti. Peskov ha dichiarato: «Non esiste un incontro del genere nel programma ufficiale del presidente..