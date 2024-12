Purgatori forse a processo 4 medici

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

19.40 Quattrorischiano di finire aper omicidio colposo in merito alla morte del giornalista Andrea, scomparso nel luglio del 2023. Secondo La Procura di Roma che ha chiuso le indagini sul caso,sarebbe "morto per la negligenza dei" in quali ne cagionavano il decesso con "condotte colpose". Iindagati, fra cui un radiologo e un cardiologo, secondo la Procura avrebbero commesso alcuni "errori diagnostici" e avrebbero adottato una terapia sbagliata.