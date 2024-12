Primo tour mondiale di Damiano David annunciate oltre 30 date

Leggi su Ildenaro.it

Milano, 9 dic. (askanews) – Parte a settembre 2025 ildi30tra Europa, Australia, Nord America, Sud America e Asia. Due gli imperdibili appuntamenti previsti in Italia: il 7 ottobre all’Unipol Forum di Milano e l’11 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma. I biglietti per il World2025 saranno disponibili dalle ore 10.00 di lunedì 16 dicembre. I fan potranno accedere ad una pre-sale esclusiva registrandosi suofficial.com. I biglietti per la pre-sale saranno disponibili dalle ore 10.00 di mercoledì 11 dicembre. Solo per laitaliane presale Vivo Club dalle 10 di venerdì 13 dicembre fino alle 9 di lunedì 16 dicembre registrandosi su vivoconcerti.com/vivo-club. Il(prodotto da Vivo Concerti) partirà l’11 settembre da Varsavia, per poi toccare diverse città europee e proseguire poi in Australia e in Giappone.