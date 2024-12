Strumentipolitici.it - Presidenziali in Romania: togliete il candidato sgradito, c’è una base NATO da terminare!

La notizia sulla più granded’Europa da realizzare innon era nuova, ma è tornata alla ribalta in questi giorni convulsi di elezioni contestate, annullate, rimandate. Il motivo è l’alta probabilità di vittoria delpresidenziale che ha espresso forti critiche allae che vorrebbe fermare gli aiuti romeni all’Ucraina.Le dimensioni dellaLa scorsa primavera è stata data la notizia dei lavori di ampliamento dellaMihail Kogalniceanu, nel sud-est della. Il sito militare si trova nei pressi di Costanza, sulle coste del Mar Nero. Se le operazioni procederanno secondo i piani, nel giro di qualche anno ospiterà 10mila persone tra soldati e civili e avrà un’ampiezza di 3mila ettari. Diventerà quindi la più grandein Europa, superando i 2mila ettari di quella statunitense in Germania, la Ramstein, dalla quale uomini e mezzi saranno spostati proprio in