Presepe a scuola | simbolo di tradizione o esclusione? Il dibattito si riaccende

Leggi su Orizzontescuola.it

Come ogni anno, il Natale porta con sé non solo luci e celebrazioni, ma anche polemiche legate ai simboli religiosi nelle scuole pubbliche. Stavolta, a innescare ilè stato un articolo pubblicato sul quotidiano Domani e diventato virale su X, in cui Anna Ferri, una madre, si interroga sull’opportunità di allestire unnell’atrio dellaprimaria frequentata da suo figlio. La domanda che pone è semplice ma divisiva: "Perché c’è ancora unnella nostra?".L'articolodi? Ilsi