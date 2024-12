Sport.quotidiano.net - Prato, l'ex-pilota di F1 Thierry Boutsen ricevuto in Comune: è socio del Ferrari Club

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 9 dicembre 2024 - “La “c” aspirata? Non vi stupite: ho avuto come compagno di scuderia Alessandro Nannini, che è di Siena.? La sto scoprendo adesso, perché l'altra volta non ho avuto tempo di passeggiare per il centro. Ecco, direi che il centro storico mi piace. Tornerò”. Parola di, che in un italiano fluente dalle inevitabili sfaccettature francofone ha risposto alle domande dei presenti in palazzo comunale. Il sessantaseienne belga, che in F1 ha corso oltre 160 gran premi vincendo tre gare, è arrivato in città qualche giorno fa accompagnato dal presidente delSauro Migliori e dagli altri esponenti del. Inha incontrato la “sindaca” Ilaria Bugetti ed è avvenuto un scambio di doni: la prima cittadina gli ha consegnato una serie di libri sulla storia di, l'ex-campione e i membri delhanno ricambiato con sigari ed alcune bottigliette di vino pregiato.