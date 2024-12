Ravennatoday.it - Possibili disagi all'erogazione dell'acqua: lavori sulla rete idrica a Faenza

Hera informa che mercoledì 11 dicembre interverrà dalle 8:30 alle 12 ain via Cimatti incrocio via Pellico per l’efficientamento. L’interruzione del servizio idrico interesserà via Cimatti, via Ragazzini, via Massimo d’Azeglio, Piazzale Golinelli e via Santa Lucia (dal.