Casertanews.it - Poliziotto fuori servizio salva una donna incastrata in un'auto ribaltata

Leggi su Casertanews.it

unabloccata in un’sull’strada A1. L’uomo, come riporta RomaToday, stava tornando nella capitale dopo un weekend in famiglia a Potenza. Intorno alle 13,30 di ieri, 8 dicembre, l’agente Idajet, ha notato un veicolo avvolto dal fumo poco dopo.