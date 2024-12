Ilgiorno.it - Polizia Stradale di Varese salva cane vagante sulla Statale 394

Un intervento tempestivo e carico di umanità è stato compiuto da una pattuglia delladi, che nel pomeriggio di ieri hato unin pericolo lungo la Strada394, nei pressi di Gavirate. L’animale, visibilmente spaesato, vagava senza guinzaglio in mezzo alla carreggiata, mettendo a rischio la propria vita e quella degli automobilisti in transito. Gli agenti, notato il pericolo, non hanno esitato a intervenire. Accertata l’assenza di persone nei paraggi che potessero essere i proprietari, si sono adoperati per mettere in sicurezza il. L’animale, tranquillo ma visibilmente confuso, è stato caricato a bordo del veicolo di servizio, dando il via a una catena di azioni che avrebbero portato al suo ritorno a casa. Dopo aver verificato senza esito presso alcune abitazioni vicine, ilè stato portato presso una clinica veterinaria di