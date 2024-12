Perugiatoday.it - Perugia dà il via a due interventi urgenti con debiti fuori bilancio per la sicurezza pubblica

Leggi su Perugiatoday.it

Il Consiglio comunale dioggi, lunedì 9 dicembre, ha approvato dueper finanziarea favore della. Il primo riguarda la scuola secondaria di primo grado Ugo Foscolo in via Pinturicchio, dove sono stati eseguiti lavori provvisionali per.