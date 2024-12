Udinetoday.it - Per Udine brutto stop a Livorno, al PalaMacchia finisce con uno scarto di -25

Il posticipo della domenica di Serie A2 è fatale per l’Apu, che per 40 minuti subisce la forza e l’aggressività della Libertased esce sconfitta dal campo per la terza volta in questa stagione.LA PARTITAInizio in salita, Hooker muove il risultato andando a segno da tre. Gli.