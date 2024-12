Romatoday.it - Pellegrini non gioca più. Ranieri spiega l'esclusione del capitano della Roma

Leggi su Romatoday.it

Lorenzonon vede più il campo. Il centrocampistaè rimasto in panchina per la terza partita consecutiva. Una scelta forte diche nonostante gli elogi pubblici non punta sulsquadra tornata a vincere contro il Lecce.in panchina .