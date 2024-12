Firenzetoday.it - Paura su viale Galileo: auto prende fuoco

Leggi su Firenzetoday.it

Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayHa preso, per cause ancora da chiarire, unasua Firenze. Il caso è accaduto questa mattina, 9 dicembre, con l'che è finita anche contro un albero. Da chiarire se prima o dopo l'arrivo delle fiamme. Di.