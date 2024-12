Fanpage.it - Paura per Eddy Merckx, caduto a 80 anni dovrà operarsi all’anca: “La bici è ancora tutta la sua vita”

Leggi su Fanpage.it

La notizia dell'incidente durante una uscita indiha messo in apprensione il mondo dello sport e del ciclismo in particolare. L'ottantenne campionissimo èriportando la frattura dell'anca per cui: "Il dolore c'è ma è positivo. Non smetterà mai, ha bisogno del suo giro intutti i giorni"