Tvzap.it - Paura al centro commerciale, evacuati tutti i clienti: c’era fumo ovunqueevacuati tutti i clientiPaura al centro commerciale, evacuati tutti i clienti: c’era fumo ovunque

Leggi su Tvzap.it

Panico in un noto, dove questa mattina si è verificato un episodio di forte preoccupazione. I, sorpresi da una fitta coltre diche ha invaso i corridoi, sono stati immediatamentedalle forze dell’ordine e dal personale della sicurezza. Il tempestivo intervento ha evitato conseguenze gravi, ma il caos e panico hanno segnato la giornata. Leggi anche: “Abbiamo un problema”: atterraggio d’emergenza sulla strada in ItaliaLeggi anche: Scende dall’auto dopo l’incidente, poi la tragedia: Adela aveva soli 27 annialNel pomeriggio di ieri, 8 dicembre, elTor Vergata, alla periferia Sud-Est di Roma oltre il Grande Raccordo Anulare. Qui, si è sviluppato delall’interno del punto vendita del marchio Action, discount di prodotti non alimentari come decorazioni per la casa, dolciumi, arredo, utensili, intimo e tanto altro.