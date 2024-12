Patti ospedale Barone Romeo eccellenza per Terapia Intensiva Neonatale e Ginecologia

Leggi su Ildenaro.it

MESSINA (ITALPRESS) – Le Unità Operative Complesse di(TIN) e Ostetricia edell’” di, rappresentano un’eccezionale Centro materno infantile di riferimento per i neonati con patologie lungo la fascia tirrenica da Messina a Palermo. Sono infatti, in grado di gestire gravidanze ad alto rischio, garantendo assistenza specializzata in un territorio con caratteristiche orografiche complesse. La TIN diretta dalla dott.ssa Caterina Cacace è oggi riconosciuta come un riferimento diregionale. Tra i numerosi premi ricevuti, spiccano il “Buonasanità” nel 2015 per il servizio di trasporto, e nel 2022 un premio grazie proprio alla sinergia con l’Unità di Ostetricia e. Quest’ultima diretta dalla dott.ssa Lili Maria Klein rappresenta anch’essa un’sanitaria per gli elevati standard garantiti.