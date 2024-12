Zon.it - Pastena, si rifiutano di pagare il coperto e aggrediscono il cassiere: violenza in un locale di kebab

Leggi su Zon.it

Un nuovo episodio diha scossonella serata di domenica 8 dicembre, all’interno di undigestito da un cittadino pakistano. Come riportato da SalernoToday e da salernonotizie.it, tre clienti, dopo aver consumato, si sono rifiutati diilprevisto per chi sceglie di mangiare all’interno del pub.La situazione è rapidamente degenerata: mentre due dei clienti si sono posizionati all’esterno delper controllare che non arrivasse nessuno, il terzo ha colpito con un pugno il dipendente alla cassa.«Non è la prima volta che si verificano questi episodi presso il nostro» – ha raccontato il titolare dell’esercizio – «Lo stesso dipendente, anni fa, fu ferito con un coltello mentre lavorava e in altri casi ignoti hanno rubato le bici ai suoi colleghi che sono ragazzi stranieri volenterosi e rispettosi della legge.