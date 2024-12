Fanpage.it - Parenti invadenti e consigli non richiesti durante le Feste: i consigli degli esperti per gestirli

Leggi su Fanpage.it

Cene e veglioni sono il palcoscenico preferito da zii, nonni e cugini che non vedono l'ora d'insegnare agli altri come educare i loro figli. Per evitare di rovinarsi le, gliano di non farsi problemi a chiarire fin da subito limiti e argomenti tabù, così da preservare la serenità dei bambini e allentare la tensione.