Panettoni artigianali Roma 2024 | ecco i più buoni in città

Leggi su Funweek.it

Come ogni Natale che si rispetti è il Panettone a farla da padrone e prendersi quei 15 minuti che gli spettano di diritto, nonostante i consensi pressoché unanimi che anche il più delicato Pandoro ottiene generalmente.Ma la parola d’ordine quest’anno ètà: materie prime di primissima scelta, lievitazione naturale e attenzione spasmodica alla preparazione.Farina, zucchero, uova, burro, lievito madre, uvetta e canditi. Questi gli ingredienti principali del dolce più iconico delle festività natalizie in Italia. Soffice e goloso, dall’intenso profumo agrumato e vanigliato, il panettone in tavola è un vero e proprio must.: dove comprare i piùquale pasticceria si distingue per la qualità, per il gusto e la presentazione difatti a regola d’arte?CRESCI – Via Alcide de Gasperi 17A pochi passi da Piazza San Pietro, da ormai 5 anni arriva per Natale il panettone artigianale firmato Cresci.