Osservatorio Dieta Mediterranea, SoS obesità, nutrirsi bene

Leggi su Ildenaro.it

«I dati Istat sono sempre più preoccupanti, la quota di sovrappeso in Italia è pari al 36,1% mentre gli obesi sono l’ 11,5% con un trend in costante crescita; si tratta di intervenire a qualsiasi livello per invertire una tendenza pericolosa che sposta l’interesse del consumatore da un cibo sano ad un cibo ‘ultraprocessato’ foriero di malattie con un costo complessivo della sanità italiana che si aggira intorno ai 65 miliardi. La fascia adolescenziale è la più vulnerabile, ma il problema riguarda tutta la società, prevalentemente quella meridionale e campana che è assurta di nuovo al primo posto per persone obese e in sovrappeso». E’ l’allarme che lancia Vito Amendolara, presidente dell’, presentando la manifestazione a Caserta dal tema ‘Lasiamo noi'”, che si articola nei ‘Salotti delssere’, momenti di incontri, ma anche di confronto, durante i quali saranno affrontati da domani, 10 dicembre, i temi dello stile di vita e della sana alimentazione Al centro della riflessione l’alimentazione e lo stile di vita mediterraneo, gli alimenti che caratterizzano la, i consumi alimentari, ricette e menù, lo spreco zero e il riciclo del cibo, la riscoperta e conoscenza dei territori, la sicurezza alimentare, l’etichettatura, la biodiversità e il rispetto per l’ambiente in cui si vive L ‘evento finale si terrà nella Reggia sabato 14 dicembre.