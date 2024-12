Omicidio Ceo a New York fermato un sospettato in Pennsylvania | Nello zaino armi e documenti falsi

Leggi su Open.online

Ad Altoona, in, un uomo che potrebbe essere collegato all’del Ceo di UnitedHealthCare Brian Thompson è statoe interrogato dalla polizia. L’uomo è stato ascoltato dagli investigatori e per il momento non è stata formalizzata nessuna accusa nei suoi confronti. Secondo fonti citate dal NewTimes, sarebbe stato avvistato in un McDonald’s della cittadina e le autorità avrebbero quindi ricevuto una soffiata.che aveva con sé sono stati ritrovati, una pistola e un silenziatore lunghissimo, proprio come l’arma che ha sparato contro Thompson. Nelle immagini diffuse dalla polizia impegnate nella caccia all’assassino, ilè sempre apparso con il volto coperto in tutto o in parte. Altoona si trova a circa 300 chilometri di distanza da Newe dall’area di Manhattan dove Thompson è stato ucciso.