Ravennatoday.it - Oltre 50 millimetri di pioggia in un giorno: l'Immacolata porta anche la neve sull'appennino ravennate

Leggi su Ravennatoday.it

L'hato tanta, mauna spolverata diin provincia di Ravenna. La "sfuriata" di maltempo sta continuando a investire il nostro territorio, per il quale è stata emessa un'allerta meteo arancione in vigore per la giornata di oggi. Nel frattempo si dà un'occhiata a.