Ravennatoday.it - Nuovo test 'It-alert' nel Ravennate: sarà simulato il collasso della diga di Ridracoli

Leggi su Ravennatoday.it

Mercoledì avrà luogo nel territorio del comune di Ravenna, una nuova sperimentazione di It-, il sistema di allarme pubblico nazionale, che una volta a regime, diramerà ai telefoni cellulari presenti in una determinata area geografica messaggi utili in caso di gravi emergenze imminenti o in.