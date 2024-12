Fanpage.it - Nuovo sciopero generale in arrivo il 13 dicembre, a rischio trasporto pubblico e sanità: chi si ferma

È atteso per la giornata di venerdì 13unindetto dall'Usb, l'Unione sindacale di base. L'agitazione è stata proclamata per protestare contro la manovra economica. Durerà 24 ore e saranno coinvolti coinvolti treni, bus, metro, ilmarittimo, così come taxi, personale sanitari e Vigili del fuoco.