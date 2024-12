Quotidiano.net - Nuova bozza milleproroghe, multe no vax annullate

Leggi su Quotidiano.net

Stop alledi 100 euro emesse contro quanti non hanno ottemperato l'obbligo vaccinale durante la pandemia Covid. In unadel decreto- che è stato approvato in Consiglio dei ministri - spunta un articolo che sarebbe "in valutazione del Mef" e che prevede l'interruzione "definitiva" dei procedimenti sanzionatori in corso. Mentre - si legge ancora nel testo - "le sanzioni pecuniarie già irrogate sono". I giudizi pendenti sono "estinti di diritto" e le somme pagate anteriormente vengono rimborsate. Nella versione precedente si prorogava semplicemente il congelamento delle