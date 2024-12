Latinatoday.it - Natale a Latina, sotto la pioggia acceso il grande albero in piazza. Arrivano le casette in via Diaz

Leggi su Latinatoday.it

Il brutto tempo della giornata dell’Immacolata non ha risparmiato neanche la cerimonia organizzata dal Comune diper l’accensione del gigantediindel Popolo, momento che di fatto ha dato il via alle iniziative e agli eventi per le festività. Un momento.