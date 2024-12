Terzotemponapoli.com - Napoli – Lazio, Conte: “Il percorso è giusto, c’è da migliorare, manca l’ultimo passaggio”

Antonio, allenatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN dopo la sconfitta contro la.“La partita di oggi ha detto chiaramente che la strada per cui stiamo lavorando, ilche stiamo facendo è quello, c’è voglia di comandare la partita e di creare delle situazioni per creare possesso e fare male all’avversario. C’è da, non è la prima volta ma ci stiamo lavorando. Non sono dispiaciuto della prestazione dei ragazzi, hanno dato tutto, hanno fatto una buona gara con impegno e grande aggressività contro una buona squadra, lanon è una meteora, è un’ottima squadra e sta facendo benissimo. Non sono deluso e snto, so che la strada è quella, inevitabile che ci siano degli inciampi, probabilmente ce ne saranno altri, ma voglio vedere quello che ho visto ggi, una squadra mai doma che vuole aggredire, bisogna essere più qualitativi negli ultimi 30 metri, andiamo a riempire in quella zona e poi facciamo più fatica.