Napoli fast food a cielo aperto | le attività di ristorazione crescono fino al 450% I numeri del boom

“Il turismo afa schifo! Non vi è alcuna voglia di ricercare il bello, di scoprirne la vera essenza, che non è per nulla pizza e ‘limonata a cosce aperte’. Il bar Poppella con il suo fiocco di neve ha più coda del Pio Monte della Misericordia del Caravaggio”. La sentenza di Angelo Mazzone.