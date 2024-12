Ilmessaggero.it - Multe a No Vax, arriva lo stop: non saranno più emesse. Le novità nel Dl Milleproroghe sull'obbligo di vaccino durante il Covid

Leggi su Ilmessaggero.it

ai No Vax. Proroga dello scudo erariale. Ma anche più tempo alle imprese per mettersi in regola con l'di assicurarsi contro le catastrofi e un altro anno per poter.