Ferraratoday.it - Mostra un permesso di soggiorno scaduto a un controllo: uomo nei guai

E' stato un weekend di intensi controlli per i carabinieri di Comacchio, con una denuncia perillegale sul territorio nazionale e una per guida in stato di ebbrezza, oltre a due giovani trovati in possesso di droga per uso personale.