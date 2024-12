Lapresse.it - Morte Ramy Elgaml, due carabinieri indagati per falso e depistaggio

La Procura di Milano ha iscritto sul registro degliperalmeno duein relazione alladi, il 19enne egiziano morto a Milano la notte tra il 23 e il 24 novembre dopo un inseguimento con i militari del Nucleo radiomobile. È quanto si apprende nell’inchiesta coordinata dal procuratore di Milano Marcello Viola, con i pm Marco Cirigliano e Giancarla Serafini, che oggi è diventata co-assegnataria del fascicolo. I militari sono stati iscritti pere frode processuale a loro tutela e ora gli inquirenti puntano a verificare se vi siano state o meno omissioni o falsità nei verbali, nelle relazioni e nelle ricostruzioni fornite nell’immediato sull’incidente avvenuto intorno alle 4 del mattino lungo la svolta a sinistra tra via Ripamonti e via Quaranta, dopo un inseguimento durato 8 chilometri per le vie della città.