Morta l’influencer Disney Dominique Brown per una reazione allergica

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –, influencer statunitense appassionata del mondo, èa 34 anni in seguito a unamentre si trovava a un evento gastronomico organizzato da BoxLunch. Secondo quanto riportano i media internazionali, durante l’evento a Los Angeles il 5 dicembre avrebbe consumato, senza saperlo, un alimento a cui era. Numerosi influencer presenti hanno affermato che il cibo da lei mangiato non presentava alcuna etichetta e che, prima di manifestare la, le era stato comunicato che il cibo non conteneva l’ingrediente a cui era intollerante. “Ha chiesto se ci fossero arachidi nel cibo e le è stato detto di no. Quando si è sentita male ha chiesto di portarla subito in ospedale”, scrive una persona vicina alla vittima su X.è nota per aver co-fondato nel 2018 ‘Black Girl’ insieme all’amica Mia Von per l’assenza di donne nere tra i content creator che si ispirano al mondo della